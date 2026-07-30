BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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30.07.2026 15:42:06

Garanti BBVA Continues to Deliver Consistent Performance Thanks to Its Strong Capital Structure and Customer-Centric Strategy

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. has released its financial statements for the six months ended 30 June 2026. Based on the consolidated financial statements, the Bank recorded net income of TL 64.4 billion in the first six months of the year. Total assets stood at TL 5.2 trillion, while the Bank’s contribution to the economy through cash and non-cash loans reached TL 3.9 trillion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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