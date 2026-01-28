BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
28.01.2026 07:26:00
Garanti BBVA Launches New Video Series: ‘Let’s Talk Investing’
Garanti BBVA has released a new video series, ‘Let’s Talk Investing,’ which aims to help viewers understand the world of investing and make more informed decisions. The videos are available on the bank’s YouTube channel and are designed for a wide audience – from beginners with no investment experience to investors seeking to expand their knowledge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
