BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
28.08.2026 12:30:06
Garanti BBVA Wins Two AI in Finance Awards for Personalized Financial Advice
Garanti BBVA has won two awards at Global Finance’s AI in Finance Awards 2026: “Best Personalized Financial Advice in Türkiye” and “Best Personalized Financial Advice in Western Europe.” The awards recognize the bank’s AI-powered approach to providing personalized financial advice. They also qualify Garanti BBVA for the global Round II judging, with the winners to be announced in Singapore in October.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
25.08.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
30.07.26
|BBVA-Aktie fester: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus (Dow Jones)
|
30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
|25,00
|1,63%
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
|46 080,00
|-1,03%
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|25,15
|1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.