BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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28.08.2026 12:30:06

Garanti BBVA Wins Two AI in Finance Awards for Personalized Financial Advice

Garanti BBVA has won two awards at Global Finance’s AI in Finance Awards 2026: “Best Personalized Financial Advice in Türkiye” and “Best Personalized Financial Advice in Western Europe.” The awards recognize the bank’s AI-powered approach to providing personalized financial advice. They also qualify Garanti BBVA for the global Round II judging, with the winners to be announced in Singapore in October.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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20.08.26 BBVA Neutral UBS AG
18.08.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs) 25,00 1,63% Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR 46 080,00 -1,03% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 25,15 1,90% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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