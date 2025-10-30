Garanti Faktoring: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Garanti Faktoring präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 TRY. Im Vorjahresviertel waren 0,970 TRY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,14 Milliarden TRY gegenüber 1,43 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at