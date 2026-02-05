Garanti Yatirim Ortakligi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Garanti Yatirim Ortakligi hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Garanti Yatirim Ortakligi ein EPS von -0,060 TRY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen TRY, gegenüber 14,4 Millionen TRY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 65,49 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,570 TRY. Im Vorjahr waren -0,370 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,39 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 69,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,13 Millionen TRY in den Büchern gestanden hatten.

