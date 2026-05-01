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01.05.2026 06:31:29
Garanti Yatirim Ortakligi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Garanti Yatirim Ortakligi hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Garanti Yatirim Ortakligi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 583,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,4 Millionen TRY im Vergleich zu 14,5 Millionen TRY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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