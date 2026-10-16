Garden hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Garden hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Garden 23,51 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,73 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at