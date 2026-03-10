Middleby CorpShs Aktie

Middleby CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923608 / ISIN: US5962781010

10.03.2026 17:49:32

Garden Investment Adds to Large Stake in Middleby Ahead of Spin-Off

According to a recent SEC filing dated Feb. 17, 2026, Garden Investment Management, L.P. increased its stake in The Middleby Corporation by 102,903 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was approximately $13.51 million, derived from the average share price over the quarter. At quarter-end, the position’s value rose by $66.88 million, reflecting both additional shares and price changes.The Middleby Corporation is a global leader in industrial kitchen and food processing equipment, operating at scale with a diversified product suite and a broad international footprint.Middleby specializes in the design and production of cooking equipment for commercial, residential, and industrial food-service sectors. Garden Investments, established by Ed Garden, has now acquired a more than 6% stake in Middleby, the family office’s inaugural investment. Middleby is a company in transition. It recently sold a 51% stake in its Residential Kitchen business at an enterprise valuation of $885 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
