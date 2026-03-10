Middleby CorpShs Aktie
WKN: 923608 / ISIN: US5962781010
|
10.03.2026 17:49:32
Garden Investment Adds to Large Stake in Middleby Ahead of Spin-Off
According to a recent SEC filing dated Feb. 17, 2026, Garden Investment Management, L.P. increased its stake in The Middleby Corporation by 102,903 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was approximately $13.51 million, derived from the average share price over the quarter. At quarter-end, the position’s value rose by $66.88 million, reflecting both additional shares and price changes.The Middleby Corporation is a global leader in industrial kitchen and food processing equipment, operating at scale with a diversified product suite and a broad international footprint.Middleby specializes in the design and production of cooking equipment for commercial, residential, and industrial food-service sectors. Garden Investments, established by Ed Garden, has now acquired a more than 6% stake in Middleby, the family office’s inaugural investment. Middleby is a company in transition. It recently sold a 51% stake in its Residential Kitchen business at an enterprise valuation of $885 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
