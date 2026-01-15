|
Garden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Garden präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 20,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Garden 37,65 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Garden im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
