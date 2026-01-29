Garden Reach Shipbuilders Engineers legte Quartalsergebnis vor

Garden Reach Shipbuilders Engineers veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,91 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,57 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Garden Reach Shipbuilders Engineers mit einem Umsatz von insgesamt 18,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 49,15 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 14,10 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 16,99 Milliarden INR taxiert.

