Garden Reach Shipbuilders Engineers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Garden Reach Shipbuilders Engineers hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 26,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,32 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Garden Reach Shipbuilders Engineers im vergangenen Quartal 21,19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Garden Reach Shipbuilders Engineers 16,42 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 19,55 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 18,08 Milliarden INR gesehen hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 65,29 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 46,04 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 70,02 Milliarden INR, während im Vorjahr 50,76 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 63,53 INR und einen Umsatz von 67,00 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at