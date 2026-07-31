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31.07.2026 06:31:29
Garden Reach Shipbuilders Engineers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Garden Reach Shipbuilders Engineers hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 15,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Garden Reach Shipbuilders Engineers 10,49 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,15 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 13,10 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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