Garden stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Garden stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 18,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent auf 4,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at