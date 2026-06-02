|
02.06.2026 06:31:29
Garg Furnace stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Garg Furnace präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 INR gegenüber 6,56 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 784,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 741,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,60 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,88 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,95 Milliarden INR – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Garg Furnace 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.