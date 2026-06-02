Garg Furnace stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Garg Furnace präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 INR gegenüber 6,56 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 784,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 741,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,60 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,88 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,95 Milliarden INR – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Garg Furnace 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at