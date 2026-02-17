|
17.02.2026 06:31:28
Garg Furnace: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Garg Furnace hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,21 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 629,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 942,4 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
