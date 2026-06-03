Garibaldi Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Garibaldi Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at