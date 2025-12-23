Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
23.12.2025 10:43:00
Garmin Autoland landet King Air erstmals autonom in Notfall
Eine Beechcraft King Air B200 ist am 20. Dezember in Colorado autonom gelandet, nachdem der Pilot ausgefallen war. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
