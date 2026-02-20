Garmin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Garmin hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1307,73 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 749,51 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 053,72 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 821,40 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3566,07 ARS. Im letzten Jahr hatte Garmin einen Gewinn von 2228,12 ARS je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Garmin mit einem Umsatz von insgesamt 9 023,84 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5 765,91 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 56,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at