Garmin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Garmin hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,25 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Garmin im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Garmin 1,82 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD sowie einen Umsatz von 2,04 Milliarden USD belaufen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,59 USD gegenüber 7,30 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,06 Prozent auf 7,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,19 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,16 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at