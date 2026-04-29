Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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29.04.2026 15:08:17
Garmin Fitness Sales Soar 42%, But Stock Cools After Record-Breaking Quarter
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