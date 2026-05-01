Garmin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Garmin präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Garmin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 987,87 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 605,17 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 620,35 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 486,46 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at