Garmin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Garmin hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Garmin 2,08 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Garmin mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at