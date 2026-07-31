Garmin legte Quartalsergebnis vor

Garmin hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1314,98 ARS. Im letzten Jahr hatte Garmin einen Gewinn von 792,61 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 848,98 Milliarden ARS – ein Plus von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Garmin 2 084,44 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at