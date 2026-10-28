Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|
28.10.2026 13:15:29
Garmin Raises 2026 Revenue, Pro Forma EPS Guidance
(RTTNews) - Garmin (GRMN) said, for fiscal 2026, the company now anticipates revenue of approximately $8.15 billion and pro forma EPS of $10.80. In July, the company projected revenue of approximately $8.05 billion and pro forma EPS of $10.00.
For the third quarter, the company's bottom line came in at $541.66 million, or $2.80 per share. This compares with $401.62 million, or $2.08 per share, last year. Pro forma EPS was $2.76, up 39% over the prior-year quarter. Revenue was $1.99 billion, a growth of 12% from last year.
In pre-market trading on NYSE, Garmin shares are up 0.99 percent to $292.20.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garmin Ltd.
Analysen zu Garmin Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garmin Ltd.
|261,00
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.