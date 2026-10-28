Garmin Raises 2026 Revenue, Pro Forma EPS Guidance

(RTTNews) - Garmin (GRMN) said, for fiscal 2026, the company now anticipates revenue of approximately $8.15 billion and pro forma EPS of $10.80. In July, the company projected revenue of approximately $8.05 billion and pro forma EPS of $10.00.

For the third quarter, the company's bottom line came in at $541.66 million, or $2.80 per share. This compares with $401.62 million, or $2.08 per share, last year. Pro forma EPS was $2.76, up 39% over the prior-year quarter. Revenue was $1.99 billion, a growth of 12% from last year.

In pre-market trading on NYSE, Garmin shares are up 0.99 percent to $292.20.

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