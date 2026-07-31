Garmin: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Garmin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at