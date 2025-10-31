Garmin stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Garmin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Garmin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,77 Milliarden USD im Vergleich zu 1,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at