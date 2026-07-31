Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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31.07.2026 06:00:07
Garmin watches are ugly. Why do runners love them so much?
The clunky GPS timepiece remains the industry standard when it comes to durability, wearability and reliabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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