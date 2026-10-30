Garmin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Garmin hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1399,83 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 921,10 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,61 Prozent auf 2 978,78 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 352,68 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at