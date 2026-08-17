Garnet Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Garnet Construction ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Garnet Construction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,75 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 13,10 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Garnet Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 403,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at