Garnet Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Garnet Construction hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1708,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 157,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 8,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at