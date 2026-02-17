|
Garnet International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Garnet International hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,8 Millionen INR – eine Minderung von 90,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,6 Millionen INR eingefahren.
