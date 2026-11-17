Garnet International hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Garnet International 1,43 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,6 Millionen INR – eine Minderung von 62,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at