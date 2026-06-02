Garnet International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Garnet International hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Garnet International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 17,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,42 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Garnet International im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 43,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,75 Millionen INR im Vergleich zu 85,98 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at