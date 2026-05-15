GARO Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GARO Registered hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

GARO Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,34 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 246,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 264,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at