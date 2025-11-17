|
GARO Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GARO Registered hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,840 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat GARO Registered 251,3 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 269,4 Millionen SEK umgesetzt worden.
