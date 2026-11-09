Garodia Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Garodia Chemicals äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at