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18.03.2026 06:31:28
Garofalo Health Care Az nominativa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Garofalo Health Care Az nominativa hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 120,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Garofalo Health Care Az nominativa 0,240 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 478,83 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 462,18 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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