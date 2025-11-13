Garpco Aktiebolag Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Garpco Aktiebolag Registered hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 SEK. Im Vorjahresquartal waren -1,970 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Garpco Aktiebolag Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 144,2 Millionen SEK im Vergleich zu 130,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at