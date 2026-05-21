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21.05.2026 06:31:29
Garpco Aktiebolag Registered legte Quartalsergebnis vor
Garpco Aktiebolag Registered ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Garpco Aktiebolag Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,010 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 177,9 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,4 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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