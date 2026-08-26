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26.08.2026 06:31:28
Garpco Aktiebolag Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Garpco Aktiebolag Registered hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,46 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Garpco Aktiebolag Registered ein EPS von 0,910 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Garpco Aktiebolag Registered im vergangenen Quartal 193,1 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Garpco Aktiebolag Registered 182,1 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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