Garpco Aktiebolag Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Garpco Aktiebolag Registered präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Garpco Aktiebolag Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,74 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,010 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Garpco Aktiebolag Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 184,4 Millionen SEK im Vergleich zu 172,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,55 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,27 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Garpco Aktiebolag Registered im vergangenen Geschäftsjahr 681,05 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Garpco Aktiebolag Registered 640,29 Millionen SEK umsetzen können.

