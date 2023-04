Garrett Gerloff in Austin: Beeindruckt von den Runden auf dem neuen BMW M 1000 RR MotoGP™ Safety Bike.

Bevor er am kommenden Wochenende in Assen (NED) wieder mit dem Bonovo action BMW Racing Team in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) an den Start geht, verbrachte BMW Motorrad Werksfahrer Garrett Gerloff (USA) einige aufregende Tage in seiner Heimat Texas. In Austin (USA) war er Gast beim Grand Prix of the Americas der MotoGP™ – und ging dabei unter anderem mit dem neuen BMW M 1000 RR MotoGP™ Safety Bike auf die Strecke.