Garrett Motion Aktie
WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054
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29.11.2026 06:40:03
Garrett Motion: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Garrett Motion (NASDAQ:GTX) reaffirmed its full-year financial outlook. The turbocharger manufacturer is expanding into power generation and zero-emission cooling systems to boost long-term earnings resilience. Three things management said stand out.
Garrett Motion is expanding its industrial turbocharger business, which supplies turbines that force additional air into power-generation systems, or gensets. Demand for backup electricity is accelerating, allowing the company to raise its multiyear industrial sales target.
The company is broadening its zero-emission technology portfolio to include industrial heating, ventilation, and air conditioning (HVAC). Its electric cooling compressors deliver higher efficiency in commercial chillers, securing new customer commitments ahead of planned 2027 launches.
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