Garrett Motion Aktie

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WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054

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25.04.2026 22:13:21

Garrett Motion adds a turbocharged twist to Carmel's AI-heavy portfolio

On April 23, 2026, Carmel Capital Management L.L.C. disclosed a new position in Garrett Motion (NASDAQ:GTX), acquiring 314,750 shares in the first quarter. The estimated transaction value is $5.87 million, based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 23, 2026, Carmel Capital Management L.L.C. established a new position in Garrett Motion by purchasing 314,750 shares. The estimated transaction value was $5.87 million, based on the average closing prices during the first quarter. The quarter-end value of the stake stood at $5.72 million, reflecting both trade activity and stock price changes.Garrett Motion is a leading supplier of turbocharging and electric-boosting technologies, with a global presence and a diversified customer base in the automotive sector. The company leverages engineering expertise to deliver high-performance, emission-reducing solutions for both light and commercial vehicles. Its strategic focus on innovation and strong OEM relationships supports a resilient business model and positions it as a key player in the evolving automotive landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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