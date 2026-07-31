Garrett Motion hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Garrett Motion hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 976,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Garrett Motion einen Umsatz von 913,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at