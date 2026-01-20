KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
20.01.2026 17:35:00
Gartner: Firmen erwarten keinen sofortigen Nutzen von lokalen KI-Fähigkeiten
Unternehmen rüsten laut Marktforscher PCs auf, um zukunftssicher zu sein. Einen unmittelbaren Nutzen erwarten sie nicht unbedingt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!