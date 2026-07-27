Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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27.07.2026 14:28:00
Gartner: KI ist das größte Infrastrukturprojekt der Menschheit
Gartner hebt seine IT-Ausgabenprognose erneut an: KI-Infrastruktur und Rechenzentren treiben den Markt auf 6,37 Billionen US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Gartner Inc.
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24.07.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gartner von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.07.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gartner von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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13.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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10.07.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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07.07.26
|Handel in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)