Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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13.05.2026 10:33:00
Gartner: Souveräne Cloud nur in USA und China möglich
Laut Gartner ist vollständige digitale Souveränität derzeit nur in den USA und China erreichbar. Abhängigkeiten von Hyperscalern bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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