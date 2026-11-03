Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
03.11.2026 12:12:11
Gartner, Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Gartner, Inc. (IT) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $214.4 million, or $3.35 per share. This compares with $35.4 million, or $0.47 per share, last year.
Excluding items, Gartner, Inc. reported adjusted earnings of $230 million or $3.59 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.2% to $1.505 billion from $1.524 billion last year.
Gartner, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $214.4 Mln. vs. $35.4 Mln. last year. -EPS: $3.35 vs. $0.47 last year. -Revenue: $1.505 Bln vs. $1.524 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Gartner zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gartner von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Gartner Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gartner Inc.
|172,90
|-17,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.