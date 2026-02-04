|
04.02.2026 06:31:28
Gartner mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gartner hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 3,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gartner noch ein Gewinn pro Aktie von 5,11 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,19 Prozent auf 1,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,65 USD, nach 16,00 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,50 Milliarden USD, während im Vorjahr 6,27 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
